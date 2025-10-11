गुरदासपुर में अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर शख्स से ठग लिए 12 लाख, केस दर्ज  

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी मारने के आरोप में थाना कलानौर की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।



हीरा सिंह पुत्र रत्न सिंह निवासी छोहन ने बताया कि आरोपित मनदीप सिंह निवासी अगवान ने उसके बच्चों लड़के गुरमीत सिंह को जंगलात विभाग, बहू मनजीत कौर को आंगनवाड़ी विभाग, लड़के हरप्रीत सिंह को फायर ब्रिगेड विभाग और बहू राजबीर कौर को आंगनवाड़ी विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 12 लाख रुपये लिए। लेकिन न तो उनके बच्चों को विभागों में नौकरी दिलाई और न ही उसके पैसे वापिस लौटाए गए।