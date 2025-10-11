Language
    गुरदासपुर में अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर शख्स से ठग लिए 12 लाख, केस दर्ज  

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    गुरदासपर नें विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने सरकारी नौकरी का वादा कर पैसे लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई और पैसे भी वापस नहीं किए।

    नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी मारने के आरोप में थाना कलानौर की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    हीरा सिंह पुत्र रत्न सिंह निवासी छोहन ने बताया कि आरोपित मनदीप सिंह निवासी अगवान ने उसके बच्चों लड़के गुरमीत सिंह को जंगलात विभाग, बहू मनजीत कौर को आंगनवाड़ी विभाग, लड़के हरप्रीत सिंह को फायर ब्रिगेड विभाग और बहू राजबीर कौर को आंगनवाड़ी विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 12 लाख रुपये लिए। लेकिन न तो उनके बच्चों को विभागों में नौकरी दिलाई और न ही उसके पैसे वापिस लौटाए गए।

