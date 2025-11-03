जग्गू भगवानपुरिया की पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ी, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे

संवाद सहयोगी, बटाला। नामी गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया का बटाला पुलिस को पांच दिन का और पुलिस रिमांड मिला है। गौरतलब है कि बटाला पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को 29 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग हत्या केसों के संबंध में बटाला लेकर आई थी। 30 अक्टूबर को बटाला पुलिस ने जग्गू को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का रिमांड लिया था, जो रविवार को खत्म होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया।

जानकारी देते हुए एसपी डी गुरप्रताप सिंह सहोता ने बताया कि जग्गू को एफआईआर नंबर 89 थाना घुमाण पर दर्ज मामले के संबंध में जांच के लिए लाया गया था और उसका तीन दिन का रिमांड लिया गया था, जो रविवार को खत्म होने के बाद उसे फिर से बटाला की कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर पुलिस को पांच दिन का रिमांड और मिला है।

एसपी सहोता ने आगे बताया कि थाना घुमाण में दर्ज मामले के अलावा बटाला में दस अक्टूबर की रात को हुए दो हत्याओं के संबंध में भी पूछताछ की जानी है। बटाला पुलिस यहां अलग-अलग केसों के संबंध में जग्गू से पूछताछ कर रही, वहीं उसकी सुरक्षा के संबंध में पूरे प्रबंध किए हुए हैं। बटाला पुलिस ने रविवार को जग्गू को सख्त सुरक्षा प्रबंधों में कोर्ट में पेश किया और रिमांड हासिल किया।

जग्गू भगवानपुरिया के वकील एडवोकेट अमित अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जग्गू ने पेशी के दौरान अदालत को एक कांग्रेसी सांसद से जान का खतरा बताया है। एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट ने बटाला पुलिस को सुरक्षा के सख्त प्रबंधों के आदेश दिए हुए है।