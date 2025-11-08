Language
    गुरदासपुर: बटाला में चलीं अंधाधुंध गोलियां, दो लोगों को लगी गोली; नगर कीर्तन के दौरान हुआ था विवाद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    बटाला में नगर कीर्तन के दौरान हुए विवाद के बाद जैतो सरजा अड्डे पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलियां चला दीं, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा।

    बटाला में नगर कीर्तन के दौरान चलीं अंधाधुंध गोलियां। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। नगर कीर्तन के दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद को लेकर फोन पर मिली धमकी के बाद शनिवार को गांव जैतो सरजा के अड्डे पर मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने गोलियां चला दी। जिससे दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए।

    घायलों को सरकारी अस्पताल वल्ला में भर्ती करवाया। जहां से एक को निजी अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा।

    सरकारी अस्पताल वल्ला में भर्ती गांव जैतो सरजा निवासी हरविंदर सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि वह शनिवार की शाम को काम से अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। अड्डा जैतो सरजा पर जैसे ही वह कोई सामान लेने के लिए रुके तो दो मोटरसाइकिलों पर आए चार लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिसके चलते उसे और एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लग गई।

    घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दूसरे घायल प्रीतम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी गांव जैतो सरजा ने बताया कि वह जैसे ही बस से उतरा तो दो गुटों के आपसी झगड़ा के दौरान वहां पर गोली चल गई। जिसमें से एक गोली उसकी टांग पर आ लगी।

    जो कि उसकी टांग को चीरते हुए निकल गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।आसपास लोगों द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हरविंदर सिंह का सरकारी अस्पताल वल्ला में चल रहा है, जबकि प्रीतम सिंह को अमनदीप अस्पताल में रैफर कर दिया गया है।

    मामले संबंधी थाना रंगड़ नंगल के इंचार्ज एसएचओ हरमीक सिंह ने बताया कि अड्डा जैतो सरजा में गोली चलने से दो लोग घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घायलों के बयान लिए जा रहे है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।