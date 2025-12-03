कब्रों के बीच बना लिया नशे का अड्डा, गुरदासपुर पुलिस ने कब्रिस्तान में हेरोइन लेते नशेड़ी को पकड़ा
गुरदासपुर के थाना धारीवाल पुलिस ने रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर साहिल मसीह नामक एक युवक को हेरोइन का नशा करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना धारीवाल की पुलिस ने कब्रिस्तान में छिपकर हेरोइन का नशा करते युवक को गिरफ्तार किया है।
एएसआइ सुखदेव सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना के आधार पर रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर आरोपित साहिल मसीह निवासी डेयरीवाल दरोगा को हेरोइन का सेवन करते काबू किया गया।
उससे एक सिल्वर पन्नी, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।