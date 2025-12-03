Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब्रों के बीच बना लिया नशे का अड्डा, गुरदासपुर पुलिस ने कब्रिस्तान में हेरोइन लेते नशेड़ी को पकड़ा

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:03 PM (IST)

    गुरदासपुर के थाना धारीवाल पुलिस ने रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर साहिल मसीह नामक एक युवक को हेरोइन का नशा करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर साहिल मसीह नामक एक युवक को हेरोइन का नशा करते हुए गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना धारीवाल की पुलिस ने कब्रिस्तान में छिपकर हेरोइन का नशा करते युवक को गिरफ्तार किया है।

    एएसआइ सुखदेव सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना के आधार पर रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर आरोपित साहिल मसीह निवासी डेयरीवाल दरोगा को हेरोइन का सेवन करते काबू किया गया।

    उससे एक सिल्वर पन्नी, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें