कब्रों के बीच बना लिया नशे का अड्डा, गुरदासपुर पुलिस ने कब्रिस्तान में हेरोइन लेते नशेड़ी को पकड़ा

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना धारीवाल की पुलिस ने कब्रिस्तान में छिपकर हेरोइन का नशा करते युवक को गिरफ्तार किया है।

एएसआइ सुखदेव सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना के आधार पर रणिया कब्रिस्तान में छापा मारकर आरोपित साहिल मसीह निवासी डेयरीवाल दरोगा को हेरोइन का सेवन करते काबू किया गया।

उससे एक सिल्वर पन्नी, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।