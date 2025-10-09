Language
    Gurdaspur News: हरीश बहल बने श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के नए DSP, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने हरीश बहल को श्रीहरगोबिंदपुर साहिब का नया डीएसपी नियुक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी का आभार जताया और अपनी सेवाओं को बेहतर ढंग से निभाने का वादा किया। डीएसपी हरीश बहल ने नशा बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि त्योहारों के मौसम में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। पंजाब सरकार की ओर से आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादलों के तहत हरीश बहल की बढ़िया सेवाओं को देखते हुए श्रीहरगोबिंदपुर साहिब डीएसपी का चार्ज दिया गया है। हालांकि इससे पहले वह श्रीहरगोबिंदपुर साहिब में अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे थे।

    डीएसपी हरीश बहल ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर और हलका विधायक एडवोकेट अमरपाल सिंह का आभार जताते हुए कहा कि आगे भी वह अपनी सेवाओं को बढ़िया तरीके से निभाते रहेंगे।

    उन्होंने नशा बेचने व करने वालों को चेतावनी दी है कि उनके अधीन आने वाले क्षेत्र में यदि कोई नशा करता या बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरु हो चुका है। पुलिस पूरी तरहसे मुस्तैद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए।