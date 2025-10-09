Gurdaspur News: हरीश बहल बने श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के नए DSP, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। पंजाब सरकार की ओर से आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादलों के तहत हरीश बहल की बढ़िया सेवाओं को देखते हुए श्रीहरगोबिंदपुर साहिब डीएसपी का चार्ज दिया गया है। हालांकि इससे पहले वह श्रीहरगोबिंदपुर साहिब में अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे थे।



डीएसपी हरीश बहल ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर और हलका विधायक एडवोकेट अमरपाल सिंह का आभार जताते हुए कहा कि आगे भी वह अपनी सेवाओं को बढ़िया तरीके से निभाते रहेंगे।