गुरदासपुर में बाइपास पर देर रात भीषण हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर के बाद पेड़ से भिड़ी स्काॅर्पियो; युवक की मौत

हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार से जा रहे थे। हरदोछन्नी रोड बाइपास चौक का मोड़ काटते समय दोनों वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कार्पियो चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

चिकित्सकों के अनुसार सुखविंदर सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि गुरप्रीत सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का उपचार चल रहा है और चिकित्सकों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस ने शुरू की जांच हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किस वाहन की लापरवाही के कारण हुई। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और मोड़ काटते समय बरती गई लापरवाही को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने गाड़ियों में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।