उत्तराखंड के रामनगर में आधी रात सड़क पर उतरा गुलदारों का कुनबा, गाड़ियों की रोशनी में खेलते दिखे शावक

जागरण संवाददाता, रामनगर। वन क्षेत्र होने की वजह से रामनगर में बाहरी क्षेत्रों में गुलदारों की मौजूदगी अक्सर लोगों की दहशत की वजह बनती है।

अब आबादी क्षेत्र भवानीपुर पंजाबी में देर रात गुलदारों का कुनबा सड़क पर आ गया और काफी देर तक मंडराता रहा। उधर से गुजर रहे वाहन चालकों ने गुलदारों के कुनबे का वीडियो बनाया। ऐसे में रात में पैदल राहगीर व बाइक सवारों के लिए खतरा बना हुआ है।

सड़क पर गुलदारों का कुनबा तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आमपोखरा रेंज में भवानीपुर पंजाबी में पिछले कुछ दिनों से खेत व झाड़ियों में गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। विभाग ने एक माह पहले दो पिंजरा भी वहां लगाए थे। जिसमें एक गुलदार भी कैद हुआ था। जबकि एक पिंजरा गांव में लगा हुआ है। इसके बाद भी रविवार की तड़के गुलदारों का कुनबा सड़क पर आ गया।