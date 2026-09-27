वाल पुट्टी के बोरों में छिपा रखीं थी स्कॉच और व्हिस्की की पेटियां, पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी शराब

जागरण संवाददाता, मेरठ। पंजाब से तस्करी कर पटना (बिहार) ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। शराब को सफेद वाल पुट्टी और अन्य बोरे में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया।

इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के अनुसार, ट्रक में स्काच और व्हिस्की की पेटियां मिली हैं। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत एक करोड़ के करीब है। पूछताछ में चालक ने बताया कि शराब की यह खेप उसे बिहार के पटना और आसपास के जनपदों में पहुंचानी थी। शुक्रवार रात वह पंजाब से शराब लेकर बिहार के लिए रवाना हुआ था। शनिवार सुबह पुलिस ने ट्रक को कंकरखेड़ा स्थित हाईवे पर पकड़ लिया। चालक के अनुसार कंकरखेड़ा में भी शराब की कुछ पेटी उतारी जानी थी।