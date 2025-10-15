Language
    गुरदासपुर: बेटों से परेशान होकर शिकायत लिखवाने थाने पहुंची महिला तो पुलिसकर्मी ने कर डाली अश्लील हरकत, कार्रवाई की मांग

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    कादियां में, एक महिला ने हरचोवाल पुलिस चौकी के एक कर्मचारी पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, जब वह अपने बेटों की शिकायत दर्ज कराने चौकी गई, तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया। महिला ने पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

    बेटों से परेशान होकर शिकायत लिखवाने थाने पहुंची महिला तो पुलिसकर्मी ने कर डाली अश्लील हरकत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कादियां। हरचोवाल पुलिस चौकी के मुलाजिम पर महिला ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी दस साल पहले बहादुरपुर राजोआ में हुई थी। उसके पति के पहले से ही दो बेटे थे, जो उससे लगातार झगड़ते रहते थे और उसे अपनी मां नहीं मानते हैं।

    दस अक्टूबर को जब वह अपने बेटों के उत्पीड़न की शिकायत करने हरचोवाल पुलिस चौकी गई, तो वहां मौजूद पुलिस कर्मी ने उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए कमरे में बुला लिया। उसका आरोप है कि पुलिस कर्मी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। उसने बताया कि जब वह किसी तरह बचकर भागी तो पुलिस कर्मी ने उसे कहा कि उसकी पत्नी कनाडा गई हुई है।

    उसके पास एक अतिरिक्त वर्दी है, जिसे पहनकर वह उसके घर आ जाए। यही नहीं आरोपित ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए अपने साथ किसी दोस्त को लाने के लिए भी कहा। उसने बताया कि उसने इसे लेकर श्री हरगोबिंदपुर थाने में पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    मंगलवार रात उक्त पुलिस कर्मी कुछ लोगों के साथ उसके घर आया और शिकायत वापस लेने के लिए एक लाख रुपये की पेशकश की। उसके ऐसा करने से इंकार करने पर उसने झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी। यही नहीं आरोपित ने उसके साथ करवा चौथ व्रत को लेकर भी मजाक किया।

    उसने एसएसपी को शिकायत देकर पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर डीएसपी श्रीहरगोबिंदपुर हरीश बहल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। कुछ व्यस्तता के कारण वह इसे फालो नहीं कर पाए थे। दोनों पक्षों को बुलाया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।