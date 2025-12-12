Language
    पुर्तगाल में सड़क हादसे में गुरदासपुर के युवक की मौत, परिवार में कोहराम; शव वापस लाने की अपील

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव रायचक्क का 32 वर्षीय युवक जुगराज सिंह की पुर्तगाल में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह तीन साल पहले काम करने के लिए पुर्तग ...और पढ़ें

    पुर्तगाल में सड़क हादसे में गुरदासपुर के युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)। कस्बे के गांव रायचक्क के 32 वर्षीय युवक की पुर्तगाल में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की मां अमरजीत कौर, गांव के पूर्व सरपंच गुरदीप सिंह और रिश्तेदारों को बताया कि मृतक जुगराज सिंह करीब तीन साल पहले काम करने के लिए पुर्तगाल गया था।

    दस दिसंबर को जुगराज सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। परिवार वालों ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांग की है कि जुगराज सिंह का शव भारत लाया जाए, ताकि रीति-रिवाजों के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। मृतक के परिवार वालों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि सरकार युवाओं को पंजाब में ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें, ताकि प्रदेश के युवा विदेश जाने को मजबूर न हों।