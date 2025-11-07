गुरदासपुर: रंगदारी मांगने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले दो आरोपितों को पिस्तौल सहित काबू किया है। इस मामले में कुल सात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें कुछ विदेश में रहते हैं।

एसआइ इकबाल सिंह ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन रोड डेरा बाबा नानक से कर्णबीर सिंह वासी घनिए के बेट तथा अर्श मसीह वासी महालनंगल को एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे पिस्तौल दिखाकर लोगों से रंगदारी मांगते थे।