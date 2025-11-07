Language
    गुरदासपुर: रंगदारी मांगने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:01 PM (IST)

    डेरा बाबा नानक पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे पिस्तौल दिखाकर लोगों से रंगदारी मांगते थे। इस मामले में कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें कुछ विदेश में रहते हैं। 

    गुरदासपुर: रंगदारी मांगने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले दो आरोपितों को पिस्तौल सहित काबू किया है। इस मामले में कुल सात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें कुछ विदेश में रहते हैं।

    एसआइ इकबाल सिंह ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन रोड डेरा बाबा नानक से कर्णबीर सिंह वासी घनिए के बेट तथा अर्श मसीह वासी महालनंगल को एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे पिस्तौल दिखाकर लोगों से रंगदारी मांगते थे।

    उनके साथ पांच और साथी हैं, जिनमें कुछ विदेश में बैठे हैं, लेकिन वे रंगदारी के लिए फोन करते थे। पकड़े गए आरोपितों के अनुसार उनके साथ काम करने वालों में आशु वासी फतेहगढ़ चूड़ियां, स्माइल वासी खुशीपुर, गुल्लु वासी वडाला बांगर, जश्न वासी निक्को सरां, गैंग्स्टर निशान जौड़ियां कलां तथा जर्मन वासी कोठे के नाम शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।