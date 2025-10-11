गुरदासपुर में तेज रफ्तार स्कूटी चालक ने महिला को मारी टक्कर, सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। थाना पुराना शाला के अधीन आते गांव सैदोवाल कलां के पास एक तेज रफ्तार स्कूटी चालक ने महिला को टक्कर मार दी। सिर में गहरी चोट लगने से महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।



बलविंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह निवासी चक्क शरीफ ने बताया कि गत वीरवार को उसकी बहू नवदीप कौर अपनी स्कूटी पर सवार होकर गुरदासपुर से निजी काम करके वापिस अपने घर गांव चक्क शरीफ को लौट रही थी। शाम करीब पौने सात बजे जब वह सैदोवाल कलां से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो सामने से एक तेज रफ्तार से स्कूटी आ रही थी। जिसको अमनदीप सिंह निवासी गोहत पोखर चला रहा था। उसने अपनी स्कूटी से उनकी बहू को टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर गई। सिर में गहरी चोट लगने से उनकी बहू की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद स्कूटी चालक मौके से फरार हो गया।



मामले की जांच कर रहे एएसआई देस राज ने बताया कि मृतक महिला के ससुर के बयानों के आधार पर केस दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है।