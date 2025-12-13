सेल्समैन ने पैसों के लिए रचा लूट का झूठा नाटक, जांच के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट

जागरण संवाददाता, अमृतसर । गुरदासपुर के थाना पुराना शाला क्षेत्र में एक कंपनी के सेल्जमैन द्वारा 1 लाख 70 हजार रुपये की लूट की झूठी कहानी गढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस की गहन जांच में पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। जिसके बाद आरोपी सेल्जमैन को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से पूरी रकम भी बरामद कर ली है। एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि शुक्रवार को गुरदासपुर शहर के मोहल्ला नंगल कोटली निवासी अमित पुत्र केवल कृष्ण ने थाना पुराना शाला पुलिस को लूट की सूचना दी थी।

अमित ने बताया था कि वह बिहारी लाल एंड सन्स कंपनी, गुरदासपुर में सेल्जमैन के तौर पर काम करता है। उसने दावा किया कि 12 दिसंबर को वह अपने मालिक के कहने पर मुकेरियां बस स्टैंड के पास से 1 लाख 70 हजार रुपये लेकर मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहा था।

बयानों पर पुलिस को हुआ शक आरोपी अमित ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 11.25 बजे जब वह सेम नहर पुल घल्लूघारा के पास पहुंचा तो एक बिना नंबर की काले रंग की आल्टो कार ने उसका रास्ता रोका। कार से उतरे दो युवकों ने उसके साथ मारपीट की, एक ने पीछे से पकड़ लिया।

उसकी पैंट की जेब से 1 लाख 70 हजार रुपये, एक एमआई मोबाइल फोन और पर्स में रखे चार हजार रुपये निकाल लिए और उसे धक्का देकर फरार हो गया। जांच में पुलिस को शिकायकर्ता पर ही शक हो गया।

सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया सच पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान कई तथ्यों पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर अमित ने कबूल कर लिया कि उसने पैसों के लालच में आकर खुद ही लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और पुलिस को झूठी सूचना दी थी।