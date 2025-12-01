गुरदासपुर में बुलंद बदमाशों के हौसले, पिस्तौल की नोक पर कन्फेक्शनरी की दुकान से दस हजार रुपए की लूट

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जहाज चौक के पास सिविल लाइन इलाके में रविवार रात करीब साढ़े सात बजे दो मोटरसाइकिल सवारों ने कन्फेक्शनरी की दुकान के मालिक से पिस्तौल की नोक पर नकदी लूट ली। दुकान के मालिक अरुण दत्ता ने बताया कि रात को दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार उसकी दुकान पर आए। इस दौरान एक लुटेरा दुकान के बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा दुकान के अंदर आ गया। दुकान में आए लुटेरे ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। पहले तो उसने समझा कि कोई जानने वाला उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आरोपित ने उससे कहा कि जो भी पास है निकाल दो, नहीं तो गोली मार देगा।



उन्होंने बताया कि बाद में लुटेरे ने खुद ही गल्ला खोला और सारी नकदी उठाकर जेब में डाल ली। गल्ले में दस हजार रुपए की नकदी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए।

उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि लूट की वारदात जिस जगह पर हुई, वहां पर पुलिस अधिकारियों की रिहायश भी हैं।



वहीं सोमवार को व्यापार मंडल के प्रधान दर्शन महाजन लूट का शिकार दुकानदार अरुण दत्ता से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते कहा कि पंजाब के व्यापारी बेहद भय के माहौल में जीवन काट रहे हैं।