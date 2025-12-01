Language
    गुरदासपुर में बुलंद बदमाशों के हौसले, पिस्तौल की नोक पर कन्फेक्शनरी की दुकान से दस हजार रुपए की लूट

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    गुरदासपुर में जहाज चौक के पास एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर दस हजार रुपये की लूट हुई। दुकान मालिक अरुण दत्ता ने बताया कि दो नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापार मंडल के प्रधान दर्शन महाजन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों के लिए सुरक्षा की मांग की और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

    व्यापार मंडल के प्रधान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जहाज चौक के पास सिविल लाइन इलाके में रविवार रात करीब साढ़े सात बजे दो मोटरसाइकिल सवारों ने कन्फेक्शनरी की दुकान के मालिक से पिस्तौल की नोक पर नकदी लूट ली।

    दुकान के मालिक अरुण दत्ता ने बताया कि रात को दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार उसकी दुकान पर आए। इस दौरान एक लुटेरा दुकान के बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा दुकान के अंदर आ गया।

    दुकान में आए लुटेरे ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। पहले तो उसने समझा कि कोई जानने वाला उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आरोपित ने उससे कहा कि जो भी पास है निकाल दो, नहीं तो गोली मार देगा।

    उन्होंने बताया कि बाद में लुटेरे ने खुद ही गल्ला खोला और सारी नकदी उठाकर जेब में डाल ली। गल्ले में दस हजार रुपए की नकदी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए।

    उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि लूट की वारदात जिस जगह पर हुई, वहां पर पुलिस अधिकारियों की रिहायश भी हैं।

    वहीं सोमवार को व्यापार मंडल के प्रधान दर्शन महाजन लूट का शिकार दुकानदार अरुण दत्ता से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते कहा कि पंजाब के व्यापारी बेहद भय के माहौल में जीवन काट रहे हैं।

    उनसे रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही हैं। फिरौती न देने पर दुकानों के बाहर आकर गोलियां चलाई जाती हैं। आम लोग बेहद सहमे हुए हैं, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही।

    अगर जल्द ही ऐसी घटनाओं पर रोक न लगाई गई तो व्यापार मंडल प्रदेश स्तर पर कड़ा एक्शन शुरू करेगी।

    उन्होंने कहा कि सरकार जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को तो लाखों रुपए मुआवजा देती है, लेकिन गैंग्स्टरों की गोलियों का शिकार होने वाले दुकानदारों व व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली जाती।