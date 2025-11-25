गुरदासपुर में 'मौत की रफ्तार', पैदल जा रही महिला को टक्कर मारकर भागा कार ड्राइवर
गुरदासपुर में एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला अपनी भतीजी के साथ पैदल जा रही थी। कार चालक महिला को अस्पताल ले गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। अपनी भतीजी के साथ पैदल जा रही एक महिला को एक तेज रफ्तार कार चालक ने उसे अपनी चपेट मे ले लिया।
हालांकि कार चालक महिला को तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डाक्टरों ने महिला को मृतक करार दे दिया। इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दीपक राए पुत्र कुलवंत राए निवासी गांव संधवां ने बताया कि वह अपनी मां सवरनी और बुआ की बेटी रेनू बाला के साथ अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव सरावां में शादी में शामिल होकर वापिस अपने गांव को लौट रहे थे।
जब शाम करीब साढ़े सात बजे गांव कोटली शाहपुर कलानौर रोड पर उसका मोटरसाइकिल बंद हो गया। उसकी मां और चचेरी बहन पैदल ही सड़क पर चलने लगे। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद गुरदासपुर साइड से तेज रफ्तार से आ रही करेटा कार ने उसकी मां को टक्कर मार दी।
जिससे उसकी मां को गंभीर चोटें पहुंची। अज्ञात कार चालक उसकी मां को अपनी कार में सिविल अस्पताल कलानौर ले गया। जहां पर डाक्टरों ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। इसके बाद अज्ञात कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।