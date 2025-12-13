Language
    गुरदासपुर: कार-ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर, एक की मौत

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    गुरदासपुर में माता ज्वालामुखी से लौट रहे परिवार की कार गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिससे चार लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। बटाला निव ...और पढ़ें

    गुरदासपुर: कार-ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर में एक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। माता ज्वालामुखी से वापस लौट रहे एक परिवार की कार गन्ने से भरी ट्रेक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में चार लोग गंभीर घायल हो गए। जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में थाना पुराना शाला पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    नैनसी पत्नी लवप्रीत सिंह निवासी गांधी नगर कैंप बटाला ने बताया कि वह अपने भाई नितिश कुमार, ननद सिमरन कौर, आकाशदीप और तरसेम सहित कार से माता ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश से वापस आ रहे थे। जब वह जगतपुर टांडा के पास पहुंचे तो एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी।

    दुर्घटना में कारम में बैठे सभी घायल हो गए। मौके पर राहगीरों ने घायलों को सिविल अस्पताल मुकेरियां में भर्ती करवाया। जहां पर नितिश की इलाज के दौरान मौत हो गई।