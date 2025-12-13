गुरदासपुर: कार-ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर, एक की मौत

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। माता ज्वालामुखी से वापस लौट रहे एक परिवार की कार गन्ने से भरी ट्रेक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में चार लोग गंभीर घायल हो गए। जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में थाना पुराना शाला पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नैनसी पत्नी लवप्रीत सिंह निवासी गांधी नगर कैंप बटाला ने बताया कि वह अपने भाई नितिश कुमार, ननद सिमरन कौर, आकाशदीप और तरसेम सहित कार से माता ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश से वापस आ रहे थे। जब वह जगतपुर टांडा के पास पहुंचे तो एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी।