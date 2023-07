शहर में एक स्थानीय रेस्टोरेंट में भाजपा जिला गुरदासपुर की बैठक जिला प्रधान शिवबीर राजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें गुरदासपुर के प्रभारी केडी भंडारी विशेष रूप से शामिल हुए। गुरदासपुर लोकसभा हलके के प्रत्येक मंडल प्रधान भी शामिल हुए। शिवबीर राजन ने केडी भंडारी का जालंधर से इस बैठक में शामिल होने पर स्वागत किया और बैठक का शुभारंभ हुआ।

Gurdaspur News: भाजपा के पंजाब प्रधान बनने के बाद पहली बार सुनील जाखड़ 18 को आएंगे गुरदासपुर

गुरदासपुर, संवाद सहयोगी : शहर में एक स्थानीय रेस्टोरेंट में भाजपा जिला गुरदासपुर की बैठक जिला प्रधान शिवबीर राजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें गुरदासपुर के प्रभारी केडी भंडारी विशेष रूप से शामिल हुए। गुरदासपुर लोकसभा हलके के प्रत्येक मंडल प्रधान भी शामिल हुए। शिवबीर राजन ने केडी भंडारी का जालंधर से इस बैठक में शामिल होने पर स्वागत किया और बैठक का शुभारंभ हुआ। केडी भंडारी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि सुनील जाखड़ पंजाब राज्य के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गुरदासपुर में 18 जुलाई को आ रहे हैं। गुरदासपुर लोकसभा के इस प्रवास में वे तीनों जिला की कार्यकारिणी से संयुक्त रूप से बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर लोकसभा का मोर्चा अध्यक्ष की टीम से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी सदस्य 18 जुलाई को निर्धारित स्थान पर समय पर पहुंचें और नए पंजाब अध्यक्ष का स्वागत करें। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर, जिले के सभी मोर्चों के प्रधान, जिले के सभी पदाधिकारी और हलका इंचार्ज भी उपस्थित थे।

