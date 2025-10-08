बटाला में युद्धबीर मालटू ने की कांग्रेस के ऑब्जर्वर ममता दत्ता और मनजीत हंसपाल से मुलाकात, वोट चोरी के मुद्दे पर हुई क्या प्लानिंग?

बटाला में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक ममता दत्ता और मंजीत हंसपाल के साथ युद्धबीर सिंह माल्टू ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की। दत्ता ने वोट चोरी के खुलासे के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कार्यकर्ताओं की बात हाईकमान तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी बात की और कहा कि जनता आप सरकार से परेशान है।

संवाद सहयोगी, बटाला। विधानसभा हलका बटाला के कांग्रेस पार्टी से ऑब्जर्वर ममता दत्ता और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह हंसपाल के साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और निडर प्रवक्ता युद्धबीर सिंह माल्टू ने पार्टी की संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, वोट चोरी मुहिम और वर्करों का सम्मन बहाली के लिए अहम बैठक की।

ऑब्जर्वर ममता दत्ता ने युद्धबीर सिंह मालटू और पार्टी नेताओं की वोट चोरी खुलासे की मुहिम के बारे में जमीनी स्तर पर लोगों को जागरुक कराने के लिए यहां डयूटियां लगाई गई, वहीं विश्वास दिलाया कि वह प्रत्येक नेता और वर्कर की बात पार्टी हाईकमान तक जरुर पहुंचाएंगे।