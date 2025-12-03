Language
    पकड़ा गया ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड! गुरदासपुर पुलिस ने दबोचा ISI का गुर्गा मोहन; पाक डॉन भट्टी से सीधा कनेक्शन  

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस ने थाना सिटी में हुए ग्रेनेड हमले के एक और मुख्य आरोपी मोहन सिंह को गिरफ्तार किया है। वह आईएसआई के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में ...और पढ़ें

    थाना सिटी के बाहर ग्रेनेड हमले में शामिल एक और आरोपित गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस को गुरदासपुर थाना सिटी के बाहर 25 नवंबर को हुए ग्रेनेड हमले में बड़ी कामयाबी मिली है।

    काउंटर इंटेलिजेंस, बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ मिलकर गुरदासपुर ग्रेनेड अटैक के एक मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित की पहचान मोहन सिंह के तौर पर हुई है, जो रामूवाल, पुलिस स्टेशन भगता भाइका, जिला बठिंडा का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के साथ, इस केस में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है। पुलिस ने इससे पहले चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

    डीजीपी गौरव यादव की ओर से अपने सोशल मीडिया हेंडल पर इस बारे में जानकारी साझा की गई है।

    शुरुआती जांच से पता चला है कि मोहन सिंह आईएसआई के गैंग्स्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था और उसने पंजाब में आतंक फैलाने के मकसद से हमला करने के लिए उसके निर्देशों पर काम किया था। मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए और सुरागों की तलाश की जा रही है।