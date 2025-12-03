पकड़ा गया ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड! गुरदासपुर पुलिस ने दबोचा ISI का गुर्गा मोहन; पाक डॉन भट्टी से सीधा कनेक्शन  

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस को गुरदासपुर थाना सिटी के बाहर 25 नवंबर को हुए ग्रेनेड हमले में बड़ी कामयाबी मिली है।

काउंटर इंटेलिजेंस, बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ मिलकर गुरदासपुर ग्रेनेड अटैक के एक मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान मोहन सिंह के तौर पर हुई है, जो रामूवाल, पुलिस स्टेशन भगता भाइका, जिला बठिंडा का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के साथ, इस केस में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है। पुलिस ने इससे पहले चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था।