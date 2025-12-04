Language
    Punjab News: गुरदासपुर में थाने पर ग्रेनेड हमले में एक और आतंकी गिरफ्तार, नौ दिन में आठ पकड़े गए

    By Sunil Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस को थाना सिटी पर ग्रेनेड हमले के मामले में एक और सफलता मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने एक और आरोपी, मोहन सिंह को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    Punjab News: गुरदासपुर में थाने पर ग्रेनेड हमले में एक और आतंकी गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस को गुरदासपुर के थाना सिटी पर ग्रेनेड हमले के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ मिलकर हमले में शामिल एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान बठिंडा के रामूवाल निवासी मोहन सिंह के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस द्वारा चार आरोपितों प्रदीप कुमार, गुरदित्त, नवीन चौधरी और कुश के पकड़े जाने के बाद हुई है।

    ज्ञात रहे कि गुरदासपुर थाना सिटी के बाहर 25 नवंबर को शाम करीब 7.30 बजे ग्रेनेड हमला हुआ था। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

    काबिलेगौर है कि दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तानी गैंग शहजाद भट्टी के इशारे पर थाना सिटी गुरदासपुर पर 25 नवंबर की रात ग्रेनेड हमला करने वाले तीन आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को गुरदासपुर पुलिस ने इसी गैंग से जुड़े दो गुर्गों को मुठभेड़ के बाद हेंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था।

    होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया आरोपी

    आरोपितों की पहचान नवीन और कुश निवासी तलवाड़ा जिला होशियारपुर के तौर पर हुई थी। आरोपितों से दो पिस्तौल और एक पी-86 चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुआ था। दोनों गुरदासपुर के बाद किसी अन्य जगह पर ग्रेनेड हमला करने की तैयारी में थे। इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में गुरदित्त सिंह निवासी गुरदासपुर और प्रदीप निवासी होशियारपुर को गिरफ्तार किया था।

    डीजीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहन सिंह पाकिस्तान स्थित आईएसआई स्पान्सर्ड गैंग्स्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था। उसके निर्देश पर आरोपितों ने राज्य में आतंक फैलाने के इरादे से ग्रेनेड हमले को अंजाम देने में भूमिका निभाई। मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

    वहीं, एआईजी काउंटर इंटेलीजेंस बठिंडा अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर सीआई बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ गुप्त सूचना शेयर की, जिसके आधार पर आरोपित मोहन सिंह को पकड़ा गया।

    एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मोहन के खुलासे पर पुलिस टीमों ने एक .32 बोर पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है, जिसका इस्तेमाल माड्यूल ने अपराध में किया था।

    दो मामलों में ही चालान पेश

    काबिलेगौर है कि इससे पहले जिले में पांच थानों व चौकियों पर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। 12 दिसंबर 2024 की रात को थाना घणीए के बांगर, 18 दिसंबर 2024 की रात को पुलिस चौकी बख्शीवाल, 19 दिसंबर 2024 की रात को चौकी वडाला बांगर, 16 फरवरी 2025 को डेरा बाबा नानक के गांव राएमल्ल में पुलिस कर्मचारी के चाचे के घर पर ग्रेनेड हमला किया गया था।

    इसके अलावा छह अप्रैल की रात को थाना किला लाल सिंह पर राकेट लांचर से हमला किया गया था। उक्त मामलों में से थाना कलानौर के तहत आती पुलिस चौकी बख्शीवाल व चौकी वडाला बांगर पर हुए हमले के मामले में पुलिस अदालत में चालान पेश कर चुकी है, जबकि पुलिस जिला बटाला में आते किला लाल सिंह थाने पर राकेट लांचर हमले की जांच एनआईए कर रही है। इसी तरह से गांव राएमल्ल और थाना घनिए-के-बांगर पर हमले की जांच पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। उक्त तीनों मामलों में चालान पेश नहीं किया गया है।