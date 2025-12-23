विदेश का सपना दिखाकर 1.18 करोड़ की ठगी, गुरदासपुर में तीन लोगों पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी की पुलिस ने विदेश भेजने का झांसा देकर युवकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी मारने के तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

अजय कुमार निवासी अजीजपुर खुर्द थाना सदर पठानकोट ने बताया कि आरोपितों ने उसे और अन्य युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर पैसे लिए थे।

पैसे लेने के बाद भी उन्हें विदेश नहीं भेजा गया और न ही उनके पैसे ही लौटाए गए। इसके चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी।

डीएसपी सिटी की जांच के बाद पाया गया कि आरोपितों ने कई युवकों से 1 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपए की ठगी मारी है।

जांच के आधार पर आरोपित गुरवीर सिंह निवासी चक्की वाली गली, मोगा, हरप्रीत सिंह निवासी राधा स्वामी कालोनी फाजिलका और सिमरन सैनी निवासी जोइयां थाना तारागढ़ जिला पठानकोट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।