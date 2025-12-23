Language
    विदेश का सपना दिखाकर 1.18 करोड़ की ठगी, गुरदासपुर में तीन लोगों पर मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    गुरदासपुर में विदेश भेजने का झांसा देकर युवकों से 1.18 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियो ...और पढ़ें

    विदेश भेजने का झांसा देकर युवकों से 1.18 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी की पुलिस ने विदेश भेजने का झांसा देकर युवकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी मारने के तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    अजय कुमार निवासी अजीजपुर खुर्द थाना सदर पठानकोट ने बताया कि आरोपितों ने उसे और अन्य युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर पैसे लिए थे।

    पैसे लेने के बाद भी उन्हें विदेश नहीं भेजा गया और न ही उनके पैसे ही लौटाए गए। इसके चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी।

    डीएसपी सिटी की जांच के बाद पाया गया कि आरोपितों ने कई युवकों से 1 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपए की ठगी मारी है।

    जांच के आधार पर आरोपित गुरवीर सिंह निवासी चक्की वाली गली, मोगा, हरप्रीत सिंह निवासी राधा स्वामी कालोनी फाजिलका और सिमरन सैनी निवासी जोइयां थाना तारागढ़ जिला पठानकोट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

    फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

