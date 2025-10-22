पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा बनाते समय धमाका, हादसे में पांच लोग घायल

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। जिले के सीमावर्ती कस्बा डेरा बाबा नानक के गांव धर्माबाद में जुगाड़ू पटाखे बनाने का प्रयास करते समय धमाका हो गया, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

सभी को इलाज के लिए अमृतसर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी जख्मी एक ही परिवार के बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक, घर के सदस्य जुगाड़ू पटाखे बनाने के लिए पोटाश और गंधक की कुटाई कर रहे थे। इस दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके चलते पांच लोग जख्मी हो गए।