    पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा बनाते समय धमाका, हादसे में पांच लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में पटाखे बनाते समय भयंकर धमाका हुआ, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसकी जांच जारी है।

    Hero Image

    घटनास्थल फोटो

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। जिले के सीमावर्ती कस्बा डेरा बाबा नानक के गांव धर्माबाद में जुगाड़ू पटाखे बनाने का प्रयास करते समय धमाका हो गया, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

    सभी को इलाज के लिए अमृतसर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी जख्मी एक ही परिवार के बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक, घर के सदस्य जुगाड़ू पटाखे बनाने के लिए पोटाश और गंधक की कुटाई कर रहे थे। इस दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके चलते पांच लोग जख्मी हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। जख्मियों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अमृतसर भेजा गया है।