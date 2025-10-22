Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरदासपुर में घर में जुगाडू पटाखे बनाते वक्त हुआ धमाका, दो बच्चों समेत सात जख्मी; एक ने तोड़ा दम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में दीवाली के लिए घर पर पटाखे बनाते समय एक बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में एक महिला और दो बच्चों समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक 17 वर्षीय लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    घर में पटाखे बनाते समय धमाके के कारण सात जख्मी, एक की मौत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। जिला गुरदासपुर के थाना डेरा बाबा नानक के तहत आते गांव धर्माबाद में मंगलवार रात को घर में जुगाड़ू पटाखे बनाने के लिए गंधक और पोटाश की कुटाई करते समय धमाका हो गया। इसके चलते दो महिलाओं, दो बच्चों सहित सात लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिनमें से मनप्रीत सिंह (17) पुत्र सतनाम सिंह की अमृतसर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जिला बटाला के एसएसपी सोहेल कासिम मीर के अलावा विभिन्न जांच टीमें मौके पर पहुंच गईं।

    धमाके के बारे में जानकारी देते गांव के पूर्व सरपंच जतिंदर पाल सिंह ने बताया कि दीवाली की रात पोटाश और गंधक के कारण हुए धमाके में मनप्रीत सिंह, उसका भाई लवप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, मनजीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह, अमनदीप पुत्री गुरनाम सिंह के अलावा परिवार के दामाद अमरबीर सिंह और साबी मूल्यांवाल सहित सात लोग जख्मी हो गए।

    इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है। इन्हें इलाज के लिए अमृतसर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इस दौरान बच्चों के हाथ उड़ गए और आंखों पर भी बड़ा असर हुआ है। जख्मियों की हड्डियां दूर-दूर तक बिखर गई। उन्होंने कहा कि सरेआम पोटाश और गंधक की बिक्री सरकार की नाकामी है।

    सरकार की लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग तो ज्यादा पैसे खर्च कर दीवाली पर पटाखे खरीद लेते हैं, वहीं उक्त गरीब परिवार कम पैसों में पटाखे बनाकर चलाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। गांव के लोगों की ओर से जख्मियों का इलाज कराया जा रहा है।

    गांववासी गुरविंदर सिंह ने कहा कि छोटे बच्चों को ज्यादा मात्रा में गंधक व पोटाश देना दुकानदार की गलती है। धमाके के दौरान बच्चे के दोनों हाथ उड़ गए हैं, जिसकी हड्डियों को दूर-दूर से एकत्र किया गया। जख्मियों में दो सगे भाई, एक बेटी और परिवार के दो दामाद शामिल हैं।

    धमाका इतना जबरदस्त था कि दो युवकों के हाथ, एक का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाकी के लोगों को भी गंभीर चोट लगी है। वहीं नजदीकी घरों के शीशे तक टूट गए। घटना को लेकर इलाके में सहम का माहौल पाया जा रहा है।

    थाना डेरा बाबा नानक के प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। फारेंसिक टीमें भी बुलाई जा रही हैं। बड़ी मात्रा में गंधक व पोटाश बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि सरेआम गंधक व पोटाश बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।