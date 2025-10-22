गुरदासपुर में घर में जुगाडू पटाखे बनाते वक्त हुआ धमाका, दो बच्चों समेत सात जख्मी; एक ने तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। जिला गुरदासपुर के थाना डेरा बाबा नानक के तहत आते गांव धर्माबाद में मंगलवार रात को घर में जुगाड़ू पटाखे बनाने के लिए गंधक और पोटाश की कुटाई करते समय धमाका हो गया। इसके चलते दो महिलाओं, दो बच्चों सहित सात लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

जिनमें से मनप्रीत सिंह (17) पुत्र सतनाम सिंह की अमृतसर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जिला बटाला के एसएसपी सोहेल कासिम मीर के अलावा विभिन्न जांच टीमें मौके पर पहुंच गईं। धमाके के बारे में जानकारी देते गांव के पूर्व सरपंच जतिंदर पाल सिंह ने बताया कि दीवाली की रात पोटाश और गंधक के कारण हुए धमाके में मनप्रीत सिंह, उसका भाई लवप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, मनजीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह, अमनदीप पुत्री गुरनाम सिंह के अलावा परिवार के दामाद अमरबीर सिंह और साबी मूल्यांवाल सहित सात लोग जख्मी हो गए।

इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है। इन्हें इलाज के लिए अमृतसर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इस दौरान बच्चों के हाथ उड़ गए और आंखों पर भी बड़ा असर हुआ है। जख्मियों की हड्डियां दूर-दूर तक बिखर गई। उन्होंने कहा कि सरेआम पोटाश और गंधक की बिक्री सरकार की नाकामी है।

सरकार की लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग तो ज्यादा पैसे खर्च कर दीवाली पर पटाखे खरीद लेते हैं, वहीं उक्त गरीब परिवार कम पैसों में पटाखे बनाकर चलाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। गांव के लोगों की ओर से जख्मियों का इलाज कराया जा रहा है।

गांववासी गुरविंदर सिंह ने कहा कि छोटे बच्चों को ज्यादा मात्रा में गंधक व पोटाश देना दुकानदार की गलती है। धमाके के दौरान बच्चे के दोनों हाथ उड़ गए हैं, जिसकी हड्डियों को दूर-दूर से एकत्र किया गया। जख्मियों में दो सगे भाई, एक बेटी और परिवार के दो दामाद शामिल हैं।

धमाका इतना जबरदस्त था कि दो युवकों के हाथ, एक का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाकी के लोगों को भी गंभीर चोट लगी है। वहीं नजदीकी घरों के शीशे तक टूट गए। घटना को लेकर इलाके में सहम का माहौल पाया जा रहा है।