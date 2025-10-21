गुरदासपुर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रंग, बुजुर्ग पर हमला करने के मामले में 11 के खिलाफ केस दर्ज

गुरदासपुर के गांव कत्तोवाल में घर के बाहर डिजाइन बनाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिलबाग सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर डिजाइन बनाना शुरू किया था, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया।

घर के बाहर डिजाइन बनाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने हमला कर बुजुर्ग को जख्मी कर दिया (प्रतीकात्मक फोटो)