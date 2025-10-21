गुरदासपुर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रंग, बुजुर्ग पर हमला करने के मामले में 11 के खिलाफ केस दर्ज
गुरदासपुर के गांव कत्तोवाल में घर के बाहर डिजाइन बनाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिलबाग सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर डिजाइन बनाना शुरू किया था, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव कत्तोवाल में घर के बाहर डिजाइन बनाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने हमला कर बुजुर्ग को जख्मी कर दिया। थाना पुराना शाला की पुलिस ने 11 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिलबाग सिंह निवासी कत्तोवाल ने बताया कि उसने गांव में नया घर बनाया है, जिसके साथ 11 फुट की गली लगती है।
गली की जगह को छोड़कर वह अपनी जगह पर डिजाइन बना रहे थे। इस दौरान आरोपितों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने जगदेव सिंह, सुखवंत सिंह, सुखजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, अमरजीत सिंह, मनजिंदर कौर, रविंदरपाल सिंह, गुरमिंदर सिंह, राजविंदर कौर, जगजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह निवासी कत्तोवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
