    गुरदासपुर में पहले कॉल पर डॉक्टर को धमकाया, फिर मांगी 50 लाख की रंगदारी; केस दर्ज 

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    गुरदासपुर में एक डॉक्टर को अज्ञात नंबर से धमकी मिली और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की तलाश कर रही है और लोगों से ऐसी धमकियों से न डरने की अपील की है।

    कॉल पर अज्ञात ने मांगी 50 लाख की रंगदारी

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उससे वॉट्सएप कॉल करके 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और उसे धमकाने के आरोप में निशान सिंह जोडिय़ां नामक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है।

    जानकारी देते हुए एएसआई मोहन सिंह ने बताया कि पलविन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह वासी पक्खोके महिमारां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह पेशे से डॉक्टर है और गांव तलवंडी रामा डेरा बाबा नानक में अपना क्लीनिक गुरु नानक अस्पताल के नाम से चलाता है कि उसे एक वाट्सएप कॉल आई जिस पर कॉल करने वाले ने कहा कि मैं निशान सिंह जौडिय़ां बोल रहा हूंन मुझे 50 लाख रुपये की जरूरत है यदि अपनी व अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो जल्द 50 लाख रुपये दे दो वरना अंजाम तुझे पता ही है क्या होता है।

    एएसआई ने कहा कि डॉक्टर पलविन्द्र सिंह की शिकायत पर थाना डेरा बाबा नानक में निशान सिंह वासी जौडिय़ां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।