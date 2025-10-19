गुरदासपुर में धनतेरस की धूम, श्री सनातन चेतना मंच ने 11 हजार दीयों से रौशन किया हनुमान चौक

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। श्री सनातन चेतना मंच द्वारा धनतेरस के पावन अवसर पर शहर के हनुमान चौक में आयोजित भव्य दीपोत्सव ने शनिवार की रात पूरे शहर को आलोकित और आनंदित कर दिया। इस रौनक भरे समारोह में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का प्रमाण दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब 11 हजार दीयों की मनमोहक रोशनी ने चौक के वातावरण को दिव्य बना दिया, जिससे उपस्थित जनसमूह में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। यह आयोजन मंच द्वारा लगातार चौथे वर्ष किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना है। इस वर्ष का कार्यक्रम और भी विशेष रहा, क्योंकि इसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीध्यानपुर धाम के महंत गोपाल दास महाराज रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज रमन बहल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मंच पर छोटे-छोटे बच्चों ने मनमोहक धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

इस अवसर पर मंच द्वारा एक विशाल मंच का भी निर्माण किया गया था, जहां से गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। महंत गोपाल दास महाराज ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सद्भाव, आपसी प्रेम और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपनी परंपराओं को सहेजने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया।



विशेष अतिथि रमन बहल ने श्री सनातन चेतना मंच के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह दीपोत्सव न केवल धनतेरस का उत्सव है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं।

मंच के प्रधान अनु गंडोत्रा ने उपस्थित सभी अतिथियों और शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य है कि सभी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखें। आज का युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसे में इन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंच ऐसे ही आयोजन निरंतर करता रहेगा।