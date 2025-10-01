बाल पकड़कर थप्पड़ मारे, दांतों से काटा..., पंजाब के गुरदासपुर में सास पर बहू का कहर, VIDEO वायरल
गुरदासपुर के गांव कोठे में एक बहू द्वारा अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बहू सास को थप्पड़ मारती और बाल खींचती दिख रही है। बहू का कहना है कि सास ने उसे दांत से काटा था। पास खड़े पोते ने वीडियो बना लिया लेकिन मां को रोकने का प्रयास नहीं किया।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना तिब्बड़ के तहत आते गांव कोठे में बहु ने बुजुर्ग सास के साथ मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बुजुर्ग के साथ मारपीट के अलावा उसे थप्पड़ तक जड़े गए। इस दौरान पास खड़े पोते ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया। हालांकि, वह वीडियो में मां को दादी के साथ मारपीट न करने के लिए कहता सुनाई देता है, लेकिन उसने मां को रोकने का प्रयास नहीं किया।
फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं आरोपित महिला बुजुर्ग के बाल तक खींचती दिखाई देती है।
सास को गिलास देकर मारा
बुजुर्ग महिला की बहु उससे कहते दिखाई देती है कि मुझे दांत से क्यों काटा। इसके बाद वह सास को हाथ में पकड़ा गिलास भी दे मारती है और गालियां भी निकालती है।
वीडियो में बुजुर्ग महिला पूरी तरह से बेबस बैठी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोई शिकायत दर्ज नहीं
हालांकि, बुजु्र्ग महिला ने इसे लेकर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उधर, मामला थाना तिब्बड़ के पास पहुंच चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मामले की अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है।
