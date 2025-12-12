Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब: गुरदासपुर में ट्रॉली से टकराने के बाद पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में छह लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    चिंतपूर्णी से लौट रहे एक परिवार की कार गुरदासपुर में गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई, जिससे छह लोग घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब में हादसा, छह लोग घायल (Jagran Photo)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। चिंतपूर्णी से माथा टेककर बटाला लौट रहे एक परिवार के साथ सड़क हादसा हो गया। मुकेरियां से गुरदासपुर जाने वाले रास्ते पर गांव जगतपुर टांडा के पास उनकी कार गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई।

    हादसा इतना भयानक था कि कार पलट गई और कार में सवार छह में से छह लोग घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। बच्चे की हालत गंभीर बताई जाती है।

    आस-पास के लोगों और पास के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। हादसे के बाद वे दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार ट्रॉली के नीचे फंसी हुई थी। कार में छह लोग फंसे हुए थे। काफी मशक्कत के बाद कार की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन घायलों में से बच्चे की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायलों को रोड सेफ्टी फोर्स की टीम पास के मुकेरियां हास्पिटल ले गई है। मौके पर पहुंचे थाना पुराना शाला के प्रभारी सुरिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस पार्टी मुकेरियां जा रही है और घायलों से बात करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।