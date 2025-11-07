प्रेमी के लिए छोड़ा घर परिवार, अब युवक छोड़कर हुआ फरार, गुरदासपुर में युवती के साथ धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज
गुरदासपुर में एक युवती के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवती अपने प्रेमी के लिए घर-परिवार छोड़कर आई थी, लेकिन युवक उसे छोड़कर भाग गया। युवती ने युवक पर शादी का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। राजस्थान की रहने वाली एक युवती ने गुरदासपुर के गांव बाबोवाल के युवक के प्रेम में पड़कर घर छोड़ दिया, लेकिन उसे प्यार में धोखे का सामना करना पड़ा। इस समय वह सखी वन स्टाप सेंटर में रह रही है। हालत यह है कि उसने लड़के के लिए परिवार को भी छोड़ दिया। अब न तो वह वापस जा सकती है और लड़का उसे साथ नहीं रख रहा।
पीड़ित युवती ने बताया कि बाबोवाल निवासी अनिल काम के सिलसिले में राजस्थान के कोटा शहर गया था। वहां पर उसकी अनिल के साथ मुलाकात हुई, जिसने उसे झांसे में ले लिया। बाद में वह शादी करने से मुकर गया, जिस पर उसने वहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज होने के बाद अनिल का परिवार उनकी शादी कराने की बात कहकर उसे गुरदासपुर ले आया।
प्यार में भावुक होकर उसने अपने स्वजनों को भी छोड़ दिया और अनिल के साथ गुरदासपुर आ गई। उसका आरोप है कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में अनिल की मां ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह अनिल की कहीं और शादी करने का दबाव बनाती थी। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।
इस पर उसने पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद अनिल की मां ने उन्हें यह कहकर अलग कर दिया कि अनिल को बेदखल कर दिया गया है। इसके बाद अनिल उसे फरीदकोट ले गया, जहां दोनों काम करने लगे। वह टिफिन बनाने का काम करती थी, लेकिन यहां पर भी अनिल अपनी मां के ही कंट्रोल में रहा। वह उसके साथ मारपीट करने लगा और उस पर राजस्थान लौटने का दबाव डालने लगा। करीब 20 दिन तक वह घर से गायब रहा।
वह उसका इंतजार करती रही। कुछ दिन भूखे रहने के बाद पैसे खत्म होने पर वह किसी तरह से गुरदासपुर पहुंची। वहां पर अनिल के स्वजनों ने उसे घर पर रखने से इंकार कर दिया। यही नहीं अनिल को भी इधर-उधर कर दिया। इसके बाद वह थाना सदर पहुंची, जहां पर उसके बयान लेने के बाद उसे सखी वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया। उसने बताया कि वह स्वजनों को छोड़ चुकी है, इसलिए घर नहीं लौट सकती।
वह अनिल के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उसके स्वजनों ने उसे कहीं भेज दिया है। वहीं सेंटर की मुलाजिम कंचन ने बताया कि लड़की चार दिन पहले यहां पहुंची है। दोनों पक्षों को बुलाकर उसे अनिल के साथ भेजा जाएगा। उसे इंसाफ दिलाने के लिए हर तरह की सहायता दी जाएगी।
