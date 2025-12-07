Punjab News: बटाला में शादी की खुशी पर लगा ग्रहण! सोने-चांदी से भरा पर्स लेकर चोर हुआ गायब

संवाद सहयोगी, बटाला। घसीटपुर स्थित मैरिज पैलेस से एक व्यक्ति पैसों और सोने के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। थाना सदर की पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

किरपाल सिंह निवासी बल थाना धारीवाल ने बताया कि उसके बेटे महताब सिंह की शादी अमरजोत कौर के साथ ग्रीनलीफ पैलेस घसीटपुर में हो रही थी। वह और उसकी पत्नी मनजीत कौर अपने बेटे और बहु के साथ फोटो खिचवा रहे थे।