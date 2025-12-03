Language
    दोस्त के घर से चुराए गहने, फिर उन जेवरों पर ले लिया लोन; गुरदासपुर में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुरडडवां रोड पर दो लोगों ने सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। थाना धारीवाल की पुलिस ने आर ...और पढ़ें

    गुरदासपुर में एक व्यक्ति ने अपने परिचित राजेश कुमार के घर से सोने के गहने चोरी कर लिए (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। डडवां रोड पर दो लोगों ने सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

    थाना धारीवाल की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजेश कुमार निवासी डडवां रोड ने बताया कि आरोपित साहिब सिंब निवासी डडवां का उसके घर आना-जाना था।

    आरोपित ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर से सोने के गहने चोरी कर लिए। बाद में उसने अपनी मां स्वीटी के साथ मिलकर निजी कंपनी से 15 तोले सोने पर 8.31 लाख रुपए का लोन ले लिया।

    बाद में आरोपितों ने करीब साढ़े चार तोले सोना रिलीज करा लिया। अब उक्त कंपनी के पास करीब दस तोले सोने का लोन चल रहा है। इस तरह आरोपितों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

