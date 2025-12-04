Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: गुरदासपुर में सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर की धोखाधड़ी, दो के खिलाफ केस

    By Gagandeep Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    गुरदासपुर में डडवां रोड पर दो लोगों ने सोने के गहने चुराकर लोन लिया, जिससे एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने साहिब सिंब और उसकी मां स्वीटी के ख ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Punjab News: गुरदासपुर में सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर की धोखाधड़ी, दो के खिलाफ केस (File Photo)


    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। डडवां रोड पर दो लोगों ने सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। थाना धारीवाल की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजेश कुमार निवासी डडवां रोड ने बताया कि आरोपित साहिब सिंब निवासी डडवां का उसके घर आना-जाना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर से सोने के गहने चोरी कर लिए। बाद में उसने अपनी मां स्वीटी के साथ मिलकर निजी कंपनी से 15 तोले सोने पर 8.31 लाख रुपए का लोन ले लिया।

    बाद में आरोपितों ने करीब साढ़े चार तोले सोना रिलीज करा लिया। अब उक्त कंपनी के पास करीब दस तोले सोने का लोन चल रहा है। इस तरह आरोपितों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।