Punjab News: गुरदासपुर में सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर की धोखाधड़ी, दो के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। डडवां रोड पर दो लोगों ने सोने के गहने चोरी कर लोन लेकर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। थाना धारीवाल की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजेश कुमार निवासी डडवां रोड ने बताया कि आरोपित साहिब सिंब निवासी डडवां का उसके घर आना-जाना था।

आरोपित ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर से सोने के गहने चोरी कर लिए। बाद में उसने अपनी मां स्वीटी के साथ मिलकर निजी कंपनी से 15 तोले सोने पर 8.31 लाख रुपए का लोन ले लिया।

बाद में आरोपितों ने करीब साढ़े चार तोले सोना रिलीज करा लिया। अब उक्त कंपनी के पास करीब दस तोले सोने का लोन चल रहा है। इस तरह आरोपितों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।