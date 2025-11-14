Language
    2 करोड़ फिरौती मांगने का आरोपी गैंगस्टर सुख भिखारीवाल गुरदासपुर कोर्ट में पेश, 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    दीनानगर के प्रापर्टी डीलर से दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर सुख भिखारीवाल को कुरुक्षेत्र से प्रोडक्शन वारंट पर गुरदासपुर लाया गया। अदालत ने उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आठ दिन की रिमांड मांगी थी। सुख भिखारीवाल को पहले भी अदालत में पेश किया गया था।

    Hero Image

    जीआरपी गैंगस्टर सुख भिखारीवाल को अदालत में पेश करने ले जाती पुलिस (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। दीनानगर के प्रापर्टी डीलर से दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर सुख भिखारीवाल को कुरुक्षेत्र से प्रोड्क्शन वारंट पर गुरदासपुर की अदालत में लाया गया। जहां से अदालत ने उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    वकील करणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिरौती मामले में अदालत से सुख भिखारीवाल का अाठ दिन का रिमांड पूछताछ के लिए मांगा था। लेकिन अदालत ने उसका पांच दिन का रिमांड दिया है। 

    उन्होंने बताया कि सुख भिखारीवाल को पहले आठ नवंबर को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे छह दिन के रिमांड पर भेज गया था। अब शुक्रवार को उसे फिर से अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे पांच दिन के रिमांड पर भेजा गया है।

    उन्होंने बताया कि दीनानगर के एक प्रापर्टी डीलर से किसी ने दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में सुख भिखारीवाल को कुरुक्षेत्र से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है।