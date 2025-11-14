2 करोड़ फिरौती मांगने का आरोपी गैंगस्टर सुख भिखारीवाल गुरदासपुर कोर्ट में पेश, 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। दीनानगर के प्रापर्टी डीलर से दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर सुख भिखारीवाल को कुरुक्षेत्र से प्रोड्क्शन वारंट पर गुरदासपुर की अदालत में लाया गया। जहां से अदालत ने उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

वकील करणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिरौती मामले में अदालत से सुख भिखारीवाल का अाठ दिन का रिमांड पूछताछ के लिए मांगा था। लेकिन अदालत ने उसका पांच दिन का रिमांड दिया है।

उन्होंने बताया कि सुख भिखारीवाल को पहले आठ नवंबर को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे छह दिन के रिमांड पर भेज गया था। अब शुक्रवार को उसे फिर से अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे पांच दिन के रिमांड पर भेजा गया है।