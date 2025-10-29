गुरदासपुर: प्रोटेक्शन वारंट पर असम से बटाला लाया गया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उगलेगा दोहरे हत्याकांड का सच?

संवाद सहयोगी, बटाला। दस अक्टूबर की रात करीब साढ़े आठ बजे जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना और चंदा बूट हाऊस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह लोगों को नामजद किया गया था और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उक्त और कुछ अन्य मामलों में पूछताछ के लिए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को आसाम से बटाला प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है, हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

गौरतलब है कि दस अक्टूबर की रात करीब साढ़े आठ बजे जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना और चंदा बूट हाऊस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। जिसमें सरबजीत सिंह और कनव महाजन की मौके पर ही मौत हो गई थी।

जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से दो बार बटाला बंद की काल दी गई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और दो आरोपियों बलदेव सिंह व कुशल को गिरफ्तार कर लिया गया था।