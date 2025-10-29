Language
    गुरदासपुर: प्रोटेक्शन वारंट पर असम से बटाला लाया गया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उगलेगा दोहरे हत्याकांड का सच?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को प्रोटेक्शन वारंट पर असम से बटाला लाया गया है। उससे 10 अक्टूबर को हुए दोहरे हत्याकांड समेत कई मामलों में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में जग्गू समेत छह लोगों को नामजद किया था, जिनमें से दो गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने बटाला बंद का भी आह्वान किया था।

    प्रोटेक्शन वारंट पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को लाया गया बटाला (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला। दस अक्टूबर की रात करीब साढ़े आठ बजे जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना और चंदा बूट हाऊस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    इस मामले में पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह लोगों को नामजद किया गया था और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उक्त और कुछ अन्य मामलों में पूछताछ के लिए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को आसाम से बटाला प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है, हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

    गौरतलब है कि दस अक्टूबर की रात करीब साढ़े आठ बजे जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना और चंदा बूट हाऊस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। जिसमें सरबजीत सिंह और कनव महाजन की मौके पर ही मौत हो गई थी।

    जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से दो बार बटाला बंद की काल दी गई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और दो आरोपियों बलदेव सिंह व कुशल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

    इस मामले में काफी दबाव होने के चलते बटाला पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को इस मामले सहित कुछ अन्य मामलों में पूछताछ के लिए बटाला लाने के लिए कई दिनों से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही थी।

    जिसके बाद बुधवार को बटाला पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को आसाम की सिलचर जेल से फ्लाइट के माध्यम से अमृतसर और वहां से बटाला लाया गया। पुलिस द्वारा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के पहुंचने से पहले ही सीआईए स्टाफ बटाला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि इस संबंधी पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।