खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने वाले गिरोह का भंडाफोड़, BKI के सात गुर्गे गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। डीजीपी के दिशा-निर्देश पर प्रदेश को सुरक्षित बनाने के लिए जारी अभियान के तहत बटाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धार्मिक स्थान, रेलवे स्टेशन तथा कालेज की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल गिरोह के सात सदस्यों को काबू किया है। सात आरोपितों की गिरफ्तारी के अलावा मामले में तीन अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है, जिसमें विदेश बैठा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल है।

एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि 23 सितंबर की मध्यरात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने रेलवे स्टेशन बटाला और श्री अच्चलेश्वर धाम मंदिर बटाला के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे थे। इसके बाद 30 सितंबर की मध्यरात्रि को फिर अज्ञात व्यक्तियों लोगों ने आरआर बावा डीएवी कालेज समाधि रोड की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखे गए थे।

इनकी जिम्मेदारी सिख फार जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके ली थी। इस संबंध में थाना सदर व सिटी बटाला में अज्ञात व्यक्तियों पर दो मामले दर्ज किए गए थे। एसएसपी ने आगे बताया कि एसपी इंवेस्टीगेशन, डीएसपी इंस्वेस्टीगेशन, डीएसपी सिटी तथा थाना सिटी बटाला के एसएचओ और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज पर आधारित टीमों का गठन किया गया था।

पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब जांच के दौरान सात आरोपियों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में आरोपितों ने बताया कि उन्होंने अभि प्रताप सिंह उर्फ राजा हरूवाल निवासी आर्मेनिया के कहने पर ही बटाला रेलवे स्टेशन, अच्चल मंदिर और कालेज की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे थे।

राजा हरूवाल ने इस काम के लिए आरोपितों को करीब 14 हजार रुपये दिए थे, जिसमें से कुछ पैसों से उन्होंने पेंट खरीदकर खालिस्तानी नारे लिखे थे। उन्होंने कहा कि राजा हरूवाल शमशेर सिंह उर्फ हनी मान बीकेआई तथा सिख फार जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के गिरोह का सदस्य है और उनके कहने पर पंजाब में अपने साथियों से काम करवाता है।

पकड़े गए आरोपितों की पहचान आशु मसीह पुत्र जैमस मसीह वासी दुंबीवाल थाना सिविल लाइन, हरप्रीत सिंह उर्फ काका पुत्र कुलवंत सिंह वासी मसानियां थाना सेखवां, रिंकू पुत्र बलदेव मसीह वासी दूला नंगल थाना घुमनकलां गुरदासपुर, जारज उर्फ मनी पुत्र सुच्चा सिंह वासी चक्क दीपेवाल थाना धारीवाल गुरदासपुर, विक्की पुत्र सुच्चा सिंह वासी चक्क दीपेवाल थाना धारीवाल गुरदासपुर, शमशेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र बलजीत सिंह वासी मूलियांवाल थाना सेखवां तथा सौरव पुत्र कुलवंत सिंह वासी गौंसपुरा थाना सिविल लाइन बटाला के तौर पर हुई है।