Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर में पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    गुरदासपुर में पुलिस ने भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोम राज नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि राज कुमार ने उसके बेटे को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 2 लाख 20 हजार रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दो लाख की ठगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दीनानगर थाने की पुलिस ने लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एक आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    पुलिस को दी गई शिकायत में सोम राज निवासी उदीपुर डाकखाना बमियाल जिला पठानकोट ने बताया कि आरोपित राज कुमार निवासी बसंत कालोनी सैली रोड पठानकोट ने उसके बेटे जगदीप सिंह को पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दो लाख 20 हजार रुपये की ठगी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश जारी है।