गुरदासपुर में पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
गुरदासपुर में पुलिस ने भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोम राज नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि राज कुमार ने उसके बेटे को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 2 लाख 20 हजार रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दीनानगर थाने की पुलिस ने लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एक आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में सोम राज निवासी उदीपुर डाकखाना बमियाल जिला पठानकोट ने बताया कि आरोपित राज कुमार निवासी बसंत कालोनी सैली रोड पठानकोट ने उसके बेटे जगदीप सिंह को पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दो लाख 20 हजार रुपये की ठगी की।
एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।