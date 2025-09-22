गुरदासपुर में पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दीनानगर थाने की पुलिस ने लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एक आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में सोम राज निवासी उदीपुर डाकखाना बमियाल जिला पठानकोट ने बताया कि आरोपित राज कुमार निवासी बसंत कालोनी सैली रोड पठानकोट ने उसके बेटे जगदीप सिंह को पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर दो लाख 20 हजार रुपये की ठगी की।