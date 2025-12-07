Language
    Punjab News: बटाला में अस्पताल से गैंगस्टर फरार मामले में चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, कांग्रेस नेता के शोरूम पर चलाई थी गोली

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    बटाला में कांग्रेसी नेता गौतम सेठ गुड्डू के शोरुम पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर कंवलजीत अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में चार पुलिस मुलाजिमो

    बटाला में अस्पताल से गैंगस्टर फरार मामले में चार पुलिसकर्मी सस्पेंड। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला में 21 नवंबर की शाम को कांग्रेसी नेता गौतम सेठ गुड्डू के शोरूम पर गोली चलाने वाले गैंगस्टर कंवलजीत को पुलिस ने 27 नवंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

    उसका सिविल अस्पताल बटाला में लाज चल रहा था। लेकिन आरोपित शनिवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

    वहीं इस मामले में थाना सिटी की पुलिस ने चार पुलिस मुलाजिमों सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें आरोपित कंवलजीत सिंह निवासी वैरोवाल, एएसआई विजय कुमार, हेड कांस्टेबल चमकौर सिंह, हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह और कांस्टेबल गुरनाम सिंह शामिल है।

    ज्ञात रहे कि कांग्रेसी नेता से गैंगस्टर निशान जोड़ियां दो करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। 21 नवंबर की शाम को उनकी मोबाइल शाप पर गोली चला दी थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद दो अारोपितों की पहचान की थी।

    इनमें से कंवलजीत सिंह को 27 नवंबर को सूचना के आधार पर पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाई के दौरान उसकी टांग पर गोली लगी थी।

    जिसके बाद उसे ईलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया था। शनिवार को वह पुलिस पार्टी को चकमा देकर फरार हो गया था।