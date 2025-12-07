Punjab News: बटाला में अस्पताल से गैंगस्टर फरार मामले में चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, कांग्रेस नेता के शोरूम पर चलाई थी गोली

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला में 21 नवंबर की शाम को कांग्रेसी नेता गौतम सेठ गुड्डू के शोरूम पर गोली चलाने वाले गैंगस्टर कंवलजीत को पुलिस ने 27 नवंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

उसका सिविल अस्पताल बटाला में लाज चल रहा था। लेकिन आरोपित शनिवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।



वहीं इस मामले में थाना सिटी की पुलिस ने चार पुलिस मुलाजिमों सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें आरोपित कंवलजीत सिंह निवासी वैरोवाल, एएसआई विजय कुमार, हेड कांस्टेबल चमकौर सिंह, हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह और कांस्टेबल गुरनाम सिंह शामिल है।