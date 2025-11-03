Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बटाला में पराली जलाने का 'धुआंधार' खेल, डेरा बाबा नानक में 4 किसानों पर FIR; सैटेलाइट ने खोली पोल

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    थाना डेरा बाबा नानक पुलिस ने तपाला गांव में पराली जलाने के आरोप में चार किसानों पर मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, किसानों ने जिला उपायुक्त के आदेशों का उल्लंघन करते हुए खेतों में पराली जलाई, जिसकी सूचना सैटेलाइट से मिली। पुलिस ने नोडल अफसर और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    थाना डेरा बाबा नानक पुलिस ने तपाला गांव में पराली जलाने के आरोप में चार किसानों पर मामला दर्ज किया (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला। थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने गांव तपाला में पराली को आग लगाकर जिला उपायुक्त के आदेशों की उल्घना करने के आरोप में चार किसानों पर मामला दर्ज किया है।

    जानकारी देते हुए एएसआई सुखविन्द्र सिंह ने बताया कि परमजीत कुमार कल्सटर अफसर डेरा बाबा नानक ने शिकायत की थी कि गांव तपाला में जतिन्द्र सिंह, निशान सिंह, सविन्द्र सिंह तथा नरिन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी पत्ती राम ने अपने खेतों में पराली को आग लगाई हुई थी जो सेटलाइट से पता चला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसआई ने आगे कहा कि शिकायत के बाद सुरिन्द्र मसीह नोडल अफसर तथा पटवारी सुखदेव सिंह की रिर्पोट के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों पर जिला उपायुक्त के आदेशों की उल्घना करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।