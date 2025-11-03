बटाला में पराली जलाने का 'धुआंधार' खेल, डेरा बाबा नानक में 4 किसानों पर FIR; सैटेलाइट ने खोली पोल

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने गांव तपाला में पराली को आग लगाकर जिला उपायुक्त के आदेशों की उल्घना करने के आरोप में चार किसानों पर मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए एएसआई सुखविन्द्र सिंह ने बताया कि परमजीत कुमार कल्सटर अफसर डेरा बाबा नानक ने शिकायत की थी कि गांव तपाला में जतिन्द्र सिंह, निशान सिंह, सविन्द्र सिंह तथा नरिन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी पत्ती राम ने अपने खेतों में पराली को आग लगाई हुई थी जो सेटलाइट से पता चला।