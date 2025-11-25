Language
    गुरदासपुर में बुजुर्ग से मारपीट, बचाने गए बेटे पर भी किया हमला; गाली-गलोज कर भागे हमलावर

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    गुरदासपुर के थाना तिब्बड़ में बाप-बेटे से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। प्रिंसपाल सिंह ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता गुरवेल सिंह को हमलावरों से बचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी चोटें आईं। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनकी तलाश जारी है।

    गुरदासपुर के थाना तिब्बड़ में बाप-बेटे से मारपीट का मामला दर्ज किया गया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। बाप-बेटे से मारपीट करने के मामले में थाना तिब्बड़ की पुलिस ने चार हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रिंसपाल सिंह पुत्र गुरवेल संह निवासी अलावलपुर ने बताया कि वह अपने घर पर मौजूद था।

    शाम करीब साढ़े छह बजे उसे बाहर से ऊंची-ऊंची आवाज में बोलने की आवाज आई। जैसे ही उसने बाहर निकल कर देखा कि आरोपित उसके पिता गुरवेल सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे।

    जब वह अपने पिता को छुड़ाने के लिए आगे आया तो आरोपितों ने दस्ती हथियारों से हमला करके उसे घायल कर दिया। वह भागकर अपने घर में घुस गया तोआरोपित भी उसके पीछे ही उसके घर आ गए और गाली गलोज करके चले गए।

    इंस्पेक्टर हरमेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपित अजय, गोपाल चंद, दर्शना, कंता सभी निवासी गांव अलालवपुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

