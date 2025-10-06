गुरदासपुर में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी पुलिस ने संदीप कुमार और अनुज को गिरफ्तार कर हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। घुम्मन कलां पुलिस ने सतविंदर सिंह को हेरोइन के साथ पकड़ा। दीनानगर पुलिस ने भूपिंदर सिंह को हेरोइन और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी के एसआई अजय कुमार पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सीता राम पेट्रोल पंप बटाला रोड के पास से आरोपित संदीप कुमार निवासी गीता भवन रोड और अनुज निवासी कादरी मोहल्ला को संदेह के आधार पर काबू किया गया।

आरोपित संदीप से बरामद लिफाफे से दस ग्राम होरोइन, जबकि आरोपित अनुज से पांच हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। वहीं, थाना घुम्मन कलां के एएसआई कुलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ भट्ठा गादड़ियां लिंक रोड से आरोपित सतविंदर सिंह निवासी कोटली फसी को संदेह के आधार पर पकड़ा। उसकी तलाशी के दौरान सात ग्राम हेरोइन बरामद हुई।