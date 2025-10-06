Language
    गुरदासपुर में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी पुलिस ने संदीप कुमार और अनुज को गिरफ्तार कर हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। घुम्मन कलां पुलिस ने सतविंदर सिंह को हेरोइन के साथ पकड़ा। दीनानगर पुलिस ने भूपिंदर सिंह को हेरोइन और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    42 ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी के एसआई अजय कुमार पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सीता राम पेट्रोल पंप बटाला रोड के पास से आरोपित संदीप कुमार निवासी गीता भवन रोड और अनुज निवासी कादरी मोहल्ला को संदेह के आधार पर काबू किया गया।

    आरोपित संदीप से बरामद लिफाफे से दस ग्राम होरोइन, जबकि आरोपित अनुज से पांच हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। वहीं, थाना घुम्मन कलां के एएसआई कुलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ भट्ठा गादड़ियां लिंक रोड से आरोपित सतविंदर सिंह निवासी कोटली फसी को संदेह के आधार पर पकड़ा। उसकी तलाशी के दौरान सात ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    उधर, थाना दीनानगर के एएसआई बलकार सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। दबुर्जी पुली के नीचे से मोटरसाइकिल सवार भूपिंदर सिंह निवासी उदीपुर को संदेह के आधार पर पकड़ा गया।

    बाइक की सीट के नीचे से बरामद लिफाफा चेक करने पर 25 ग्राम हेरोइन और 12 सौ रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।