गुरदासपुर थाने पर ग्रेनेड हमले के बाद कई और धमाकों की थी साजिश, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क; DIG का बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बॉर्डर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल कई और धमाके करने की तैयारी में था। यह पूरा नेटवर्क आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, जिसे विदेश में बैठे शहजाद भट्टी चला रहा था।

अमनदीप नामक युवक को ग्रेनेड उपलब्ध कराकर पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी। डीआईजी गोयल ने कहा कि पहला हमला गुरदासपुर सिटी थाने पर 25 नवंबर को हुआ, उसके बाद 4-5 दिनों में दोबारा ग्रेनेड से अटैक की प्लानिंग थी।

केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से गैंग नेस्तनाबूद नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आरोपियों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो युवक घायल हुए और उनके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इस गैंग को नेस्तनाबूद किया गया।

उन्होंने बताया कि अब तक पंजाब पुलिस ने 4 और दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से पकड़े गए युवकों को प्रोडक्शन वारंट पर जल्द लाया जाएगा। आरोपियों को पुलिस स्टेशन जैसे संवेदनशील टारगेट दिए गए थे, जहां एक हमले के बाद कई ब्लास्ट प्लान किए गए थे।