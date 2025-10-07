बटाला में मारपीट पांच लोगों पर मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच
बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां में पुलिस ने मारपीट के आरोप में दो ज्ञात और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनदीप सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को उसके भतीजे का तेजपाल सिंह से मामूली विवाद हुआ था जिसके चलते आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। उसके चाचा रछपाल सिंह के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।
संवाद सहयोगी, बटाला। थाना फतेहगढ़ चूड़ियां की पुलिस ने एक व्यक्ति के बयानों पर उसे मारपीट करके घायल करने के आरोप में दो व्यक्तियों सहित तीन अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए एस आई बलजीत सिंह ने बताया कि मनदीप सिंह पुत्र सुलक्खन सिंह वासी भोले के ने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि उसके भतीजे सहजपाल सिंह के साथ तेजपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वासी भोले के की किसी बात को लेकर मामूली तकरार 25 सितंबर को हुई थी।
जिसके बारे उसके भतीजे ने घर आकर बताया था कि उसी बात की रंजिश को लेकर तेजपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह तथा सुरजीत सिंह वासी भोले के ने तीन अज्ञात व्यक्तियों सहित उसपर हमला करके उसे घायल कर दिया।
बयान देने वाले ने कहा कि जब वह मारपीट कर रहे थे कि अचानक मेरे चाचा को लड़का रछपाल सिंह वहां आ गया कि आरोपी धमकियां देते हुए वहां से भाग निकले। इस संबंध में थाना फतिहगढ़ चूड़ियां में पांचों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
