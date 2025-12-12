Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर: पूर्व सैनिक के घर के बाहर फायरिंग, घटना CCTV में कैद; बेटे को कई दिनों से मिल रही थी धमकी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    गुरदासपुर के काहनूवान गांव जागोवाल बांगर में वीरवार देर शाम एक घर के बाहर गोली चलने से दहशत फैल गई। पूर्व सैनिक मादा सिंह के घर के बाहर दो युवकों ने उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरदासपुर: पूर्व सैनिक के घर के बाहर फायरिंग। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। सीमावर्ती जिला गुरदासपुर के तहत आते पुलिस स्टेशन काहनूवान के गांव जागोवाल बांगर वीरवार देर शाम 9.40 बजे एक घर के बाहर अचानक गोली चलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव जागोवाल बांगर में पूर्व सैनिक मादा सिंह के गेट के सामने खड़े होकर दो युवकों ने उसके बेटे जसपाल सिंह का नाम लेकर उसे ललकारा। इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जसपाल सिंह की भाभी अकविंदर कौर ने बताया कि गत शाम उनके घर के बाहर कुछ हलचल होती दिखाई दी। जब उन्होंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो उसके युवक उसके देवर का नाम लेकर उसे धमकियां दे रहे थे। इस दौरान एक युवक ने उनके घर पर फायर कर दिया।

    दूसरे ने भी फायर करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गोली पिस्टल में ही जाम हो गई। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से कुछ चले और कुछ अनचले कारतूस बरामद किए है। जसपाल सिंह ने बताया कि वह एक निजी शूगर मिल में नौकरी करता है। उसे पिछले कुछ दिनों से अज्ञात लोगों की ओर से धमकियां दी जा रही थीं।

    वहीं, थाना काहनूवान के प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि जसपाल सिंह शूगर मिल में प्राईवेट नौकरी करता है। इस लिए मामला रंगदारी का नहीं हो सकता। पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है और अारोपितों को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। वहीं डीएसपी कुलवंत सिंह मान ने बताया कि पुलिस जल्द ही मामला सुलझा लेगी।