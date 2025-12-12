गुरदासपुर: पूर्व सैनिक के घर के बाहर फायरिंग, घटना CCTV में कैद; बेटे को कई दिनों से मिल रही थी धमकी

संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। सीमावर्ती जिला गुरदासपुर के तहत आते पुलिस स्टेशन काहनूवान के गांव जागोवाल बांगर वीरवार देर शाम 9.40 बजे एक घर के बाहर अचानक गोली चलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव जागोवाल बांगर में पूर्व सैनिक मादा सिंह के गेट के सामने खड़े होकर दो युवकों ने उसके बेटे जसपाल सिंह का नाम लेकर उसे ललकारा। इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया।

जसपाल सिंह की भाभी अकविंदर कौर ने बताया कि गत शाम उनके घर के बाहर कुछ हलचल होती दिखाई दी। जब उन्होंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो उसके युवक उसके देवर का नाम लेकर उसे धमकियां दे रहे थे। इस दौरान एक युवक ने उनके घर पर फायर कर दिया।

दूसरे ने भी फायर करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गोली पिस्टल में ही जाम हो गई। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से कुछ चले और कुछ अनचले कारतूस बरामद किए है। जसपाल सिंह ने बताया कि वह एक निजी शूगर मिल में नौकरी करता है। उसे पिछले कुछ दिनों से अज्ञात लोगों की ओर से धमकियां दी जा रही थीं।