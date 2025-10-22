Language
    बटाला में पटाखों की चिंगारी से झुग्गियों में आग, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई ने बचाई 220 झोपड़ियां

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    बटाला की पुरानी माल मंडी में पटाखों की चिंगारी से झुग्गियों में आग लग गई। इस घटना में दो झुग्गियां जलकर राख हो गईं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। समय पर कार्रवाई से आसपास की 220 झुग्गियां सुरक्षित रहीं।

    Hero Image

    बटाला की पुरानी माल मंडी में पटाखों की चिंगारी से झुग्गियों में आग लग गई (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला।पुरानी माल मंडी स्थित बीको परिसर की पिछली साइड पर झुगियों में मंगलवार रात को पटाखों की चिंगारी से अचानक आग लग गई। जिससे दो झुगियां जलकर राख हो गई हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

    जानकारी के अनुसार रात को जैसे ही झुग्गियों में आग लगी तो किसी ने फायर बिग्रेड को सूचना दी। फायर अधिकारी नीरज शर्मा की देखरेख में फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाना शुरु कर दिया। आग बुझाने में करीब दो गाडिय़ां पानी की लगी, लेकिन फायर बिग्रेड ने सूझबूझ के साथ बड़ी घटना होने से बचा ली।

    गौरतलब है कि जहां पर करीब 220 झुग्गियां हैं। यदि फायर बिग्रेड समय पर नहीं आती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर फायर बिग्रेड ने समय पर आकर सभी को बचा लिया, मगर आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दो झुग्गियां फायर बिग्रेड के पहुंचने तक जल चुकी थी।

