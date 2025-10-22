बटाला में पटाखों की चिंगारी से झुग्गियों में आग, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई ने बचाई 220 झोपड़ियां

संवाद सहयोगी, बटाला।पुरानी माल मंडी स्थित बीको परिसर की पिछली साइड पर झुगियों में मंगलवार रात को पटाखों की चिंगारी से अचानक आग लग गई। जिससे दो झुगियां जलकर राख हो गई हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।



जानकारी के अनुसार रात को जैसे ही झुग्गियों में आग लगी तो किसी ने फायर बिग्रेड को सूचना दी। फायर अधिकारी नीरज शर्मा की देखरेख में फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाना शुरु कर दिया। आग बुझाने में करीब दो गाडिय़ां पानी की लगी, लेकिन फायर बिग्रेड ने सूझबूझ के साथ बड़ी घटना होने से बचा ली।



गौरतलब है कि जहां पर करीब 220 झुग्गियां हैं। यदि फायर बिग्रेड समय पर नहीं आती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर फायर बिग्रेड ने समय पर आकर सभी को बचा लिया, मगर आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दो झुग्गियां फायर बिग्रेड के पहुंचने तक जल चुकी थी।