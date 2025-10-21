Language
    दीवाली पर बटाला में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, आठ घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू; 20 लाख से अधिक का नुकसान 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    बटाला में दिवाली की रात राधा कृष्ण कॉलोनी के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आठ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में 20 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण आतिशबाजी की चिंगारियां हो सकती हैं।

    Hero Image

    दीवाली पर बटाला में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। दीवाली वाली रात को बटाला के राधा कृष्ण कालौनी के पास एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आठ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    कबाड़िए के गोदाम को आग लगने से 20 लाख से अधिक का नुक्सान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि जिस जगह पर आग लगी है, वह रिहायशी इलाका था, मगर गनीमत यह रही कि आग गोदाम के अंदर ही रही, नहीं तो और भी बड़ा नुक्सान हो सकता था।

    जानकारी देते हुए राघव त्र नरेश महाजन निवासी बटाला ने बताया कि उनका कबाड़ का काम है। सोमवार की रात वह गोदाम बंद करके अपने घर चले गए। रात करीब दस बजे गोदाम में अचानक से आग लग गई। जिससे उनका 20 लाख के करीब नुक्सान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, क्योंकि दीवाली की रात लोग आतिशबाजी भी चला रहे थे।

    आग लगने की सूचना मिलते ही हलका बटाला के विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी के भाई अमृत कलसी, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन यशपाल चौहान और अन्य नेता मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड बटाला की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग बुझानी शुरु कर दी। सुबह तक 35 से 40 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी।

    फायर ब्रिगेड के अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि आग आतिशबाजी के चिंगारियों से लगी हो सकती है। इस मौके पर टीम इंचार्ज नीरज शर्मा, सुखजिंदर सिंह, दलजीत सिंह हैपी धौलपुर, फायरमैन वरिंदर, दविंदर, मनिंदर, राकेश कुमार, अजय अत्तरी, गुरप्रीत, ड्राइवर प्रगट सिहं, जोबनजीत सिंह, दीपक कुमार आदि आग बुझाने में जुटे हुए थे।