    गुरदासपुर की कलानौर अनाज मंडी में धान खरीद में देरी पर हंगामा, बाढ़ पीड़ित किसानों का गुस्सा फूटा

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    कलानौर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाढ़ से तबाह हुए किसान अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आढ़तियों ने एसडीएम से मुलाकात कर समस्या बताई। एसडीएम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आढ़तियों ने रात में धान न तोलने का फैसला किया और किसानों को मदद का भरोसा दिलाया। किसानों और आढ़तियों ने मिलकर प्रशासन से धान खरीद शुरू करने की मांग की।

    गुरदासपुर की कलानौर अनाज मंडी में धान खरीद में देरी होने से खफा किसान (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कलानौर। क्षेत्र के किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल जहां सक्की किरण नाले के पानी से पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं ऊंचे खेतों में बची हुई धान की फसल को मार्केट कमेटी कलानौर और उसके अधीन आते खरीद केंद्रों द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। जिसके चलते मंडियों में बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

    वहीं अनाज मंडियों के आढ़तियों द्वारा शैलर मालिकों को आरो जारी न करने को लेकर आढ़तियों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कलानौर ज्योत्सना सिंह से भी मिला। कलानौर की अनाज मंडी में पिछले कुछ दिनों से धान बेचने आए सुच्चा सिंह, गुरवंत सिंह गज्जन सिंह, जोरवारा सिंह, कुलदीप सिंह ,सिकंदर सिंह, जसनीत सिंह पकीवां, रछपाल सिंह, सेवा सिंह आदि ने बताया कि पिछले दिनों आई बाढ़ के दौरान फसलों के हुए भारी नुकसान के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के लोग पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं।

    उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों की बाढ़ से पीड़ित किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। किसानों ने पंजाब सरकार से मांग की कि किसानों की धान की फसल मंडियों में खरीदी जाए। इस मौके पर किसान जसनीत सिंह पकीवां ने कहा कि 16 तारीख से धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। लेकिन कलानौर मंडी में अभी तक धान की खरीद नहीं हुई है।

    उन्होंने कहा कि किसान पहले ही बाढ़ और बरसात की मार झेल चुके हैं। किसानों ने कहा कि यदि धान की खरीद तुरंत शुरु नहीं की गई तो किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर कलानौर आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष जतिंदर गोरा, हरवंत सिंह लोपा, गुरपिंदर सिंह काहलों, अमृतपाल सिंह अलावलपुर, गुरदीप सिंह उपप्रधान आढ़ती एसोसिएशन ने बताया कि धान की खरीद न होने को लेकर आढ़तियों के एक प्रतिनिधिमंडल की से गुरुवार को एसडीएम ज्योत्सना सिंह और डीएफएस और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मीटिंग हुई।

    आढ़तियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर अधिकारियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जिन किसानों की फसल नई है, उनकी फसल सरकारी रेट 2389 के अनुसार खरीदी जाएगी और बारदाना भी दिया जाएगा। किसी भी किसान से कोई अतिरिक्त कटौती नहीं की जाएगी।

    उन्होंने मांग की कि स्थानीय शैलर मालिक धान उठाने से मना कर रहे हैं, जिसके लिए हमें मालवा शैलरों के आर-ओ दिए जाए ताकि ताकि वे धान को साथ में उठा सके। इस अवसर पर आढ़तियों ने एकजुटता का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी आढ़ती रात के समय धान नहीं तोलेगा, अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो पूरी आढ़ती एसोसिएशन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    कलानौर अनाज मंडी में धान न बिकने को लेकर नारेबाजी करते हुए किसानों और आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मार्केट कमेटी कार्यालय में एसडीएम और प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस मौके पर आढ़ती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलविंदर सिंह, सतीस सियाल, आढ़ती राजिंदर सिंह नीटा, सुखविंदर सिंह गोराया, लाडी विग, आढ़ती सोनू, गुरनाम सिंह बरीला, गुरविंदर सिंह, कथा सिंह, काबल सिंह पन्नू, अंग्रेज सिंह, अमित विज, विवेक, युगेश सेठी, गुरविंदर सिंह गोराया आदि मौजूद थे।