Punjab News: पराली जलाने पर किसान को लगा 5 हजार का जुर्माना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज 

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। ब्लॉक फतेहगढ़ चूड़ियां के गांव नासरके में पराली जलाने पर एक किसान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी दर्ज की है।

यह कार्रवाई पराली जलाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और कृषि के लिए बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित करना है। डीसी दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि धान की फसल की कटाई के बाद फसल के अवशेष को आग न लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।