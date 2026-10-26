रंगदारी न देने पर बटाला में कार एसेसरीज दुकान पर चली गोलियां, बाल-बाल बचे लोग; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला में रंगदारी की मांग को लेकर एक बाइक पर आए दो अज्ञात आरोपितों ने जालंधर रोड़ पर शर्मा कार शिंगार की दुकान पर गोली चला दी। किसी व्क्ति को न लग कर दुकान के शीशे में जा लगी और दुकान का बाहरी शीशा टूट गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय दुकान के अंदर एसएसपी बटाला की गाड़ी का काम किया जा रहा था। शर्मा कार शिंगार की दुकान के मालिक ने बताया कि एसएसपी बटाला की गाड़ी का वह दुकान के बाहर काम कर रहा था।