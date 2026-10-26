सरहिंद बस स्टैंड के पास खड़ी थी कार, अज्ञात हमलावरों ने चलाईं गोलियां; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब के अंतर्गत आते सरहिंद बस स्टैंड के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान के बाहर खड़ी एक कार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।

घटना की जानकारी देते हुए दुकान मालिक तेजवंत सिंह ने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह सूचना मिली थी कि दुकान के बाहर खड़ी उनकी कार पर किसी ने गोलियां चलाई हैं। उनके बेटे मनप्रीत सिंह ने दुकान पर पहुंचकर देखा कि कार के शीशे पर गोलियों के निशान मौजूद थे।