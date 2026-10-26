अमृतसर के जेडी जिम में फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने चलाई तीन राउंड गोलियां; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस के मेहता इलाके में सोमवार तड़के जेडी जिम पर गोलियां चलाकर दहशत फैला दी चलीं। नकाबपोश युवकों ने तीन राउंड फायर किए। हेल्थ क्लब के शीशे भी टूट गए। घटना के दौरान पास के गुरुद्वारे में सुबह का पाठ चल रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से 3 खाली खोल बरामद किए हैं। फायरिंग करने वालों की पहचान के लिए पुलिस जिम के आसपास और नजदीकी इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

महिता थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 4:00 बजे पुलिस को फोन के जरिए जिम के बाहर फायरिंग होने की सूचना मिली थी। हम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हमने जिम मालिक और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। वे बयान दर्ज करवाएंगे। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।